В ответ на заявление Лукашенко о планах оппозиции свергнуть власть госсекретарь Совбеза Равков заверил, что Вооруженные силы Беларуси готовы выполнить приказ
Александр Лукашенко считает, что одна из вероятных целей его политических конкурентов - силовое свержение режима.
- Нынешняя ситуация в некоторых деталях похожа на то (на 2010 год - Ред.), и это говорит о том, что пока вот этот вариант - свержение нынешнего правительства или же расшатывание обстановки - остается по-прежнему актуальным, - цитирует слова Лукашенко interfax.by, которые он сказал 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Вечером 19 июля этот фрагмент показали в эфире телеканала ОНТ.
Текущую ситуацию Лукашенко сравнил с выборами 2010 года, когда была предпринята попытка силового захвата Дома правительства под руководством оппозиции.
- Вспомните 2010 год. Тогда все начиналось, чтобы нас поставить на колени, - сказал Лукашенко. По его словам, тогда «в день выборов решили поставить на колени, организовав банду и бросив на Дом правительства», и тогда в событиях участвовали «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно, плюс еще 400, которые могли еще шевелиться».
Лукашенко подчеркнул: «Генерал Равков (госсекретарь Совбеза, экс-министр обороны Андрей Равков - Ред.) правильно сказал - никто извне на нас нападать не будет».
- Не надо думать, что армия будет против народа, будет стрелять против народа. Не только Вооруженные Силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры - наша задача - не допустить гибели государства, кровопролития в народе, - сказал Лукашенко.
При этом Равков заверил президента, что Вооруженные силы Беларуси готовы выполнить приказ:
- Мы к этому готовились, готовимся и будем готовиться. В исполнительный момент, товарищ президент, если необходимо - мы выполним.
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