Фотофакт. В Молодечнечненском районе Opel сбил 7-летнюю девочку на велосипеде

Малышка была на дороге с сопровождающим взрослым, но это ее не уберегло

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Авария с малолетней велосипедисткой произошла в минувшую субботу, 18 июля, рассказали в пресс-службе МВД.

Это произошло субботним вечером примерно в 17.30 часов в деревне Полочаны, что в Молодечненском районе.

- 7-летняя девочка на велосипеде переезжала проезжую часть в сопровождении дедушки. В этот момент по трассе проезжал 27-летний водитель на «Опель Омега». Мужчина не справился с управлением и совершил наезд. Проводится разбирательство, - уточнили в пресс-службе.

Как уточняется в обзоре происшествий ГАИ за минувшие выходные, 18 - 19 июля произошло четыре серьезных ДТП.

Кроме молодечненского наезда на велосипедистку в субботу, 18 июля, авария произошла на трассе Минск - Ошмяны, где под колесами фуры погиб 38-летний пешеход.

В Коссово в аварии пострадал пассажир "Ауди", а в Минске "Лексус" выехал в кювет и опрокинулся на крышу. Фото: МВД.

В воскресенье, 19 июля, зафиксированы еще два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Так, ночью, примерно в 01.30 часов, в Коссово 29-летний водитель Audi A6 превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в ограждения балкона жилого дома - с травмами госпитализирован 26-летний пассажир иномарки.

- Также 19 июля, но уже в Минске на внешней стороне МКАДа, в аварию попал водитель «Лексус»: не справившись с управлением, водитель допустил съезд за пределы трассы. В кювете авто опрокинулось на крышу, пострадавших нет, - добавили в МВД.

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