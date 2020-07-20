2020-07-20T10:33:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Витебской области, о котором говорил Лукашенко, сам рассказал, как переболел коронавирусом

Николай Шерстнев дал совет, как быстро «избавиться от болезни» COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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Николай Шерстнев после болезни считает, что к врачам обратился с опозданием. Фото: sb.by.Николай Шерстнев после болезни считает, что к врачам обратился с опозданием. Фото: sb.by.
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как, со слов Александра Лукашенко, косой и физкультурой председатель Витебского областного исполкома излечился от коронавируса.

В эфире ОНТ губернатор Витебщины сам рассказал, как он болел и лечился от коронавируса. По словам Николая Шерстнева, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, еще коронавирус у него протекал с «соответствующим присутствием слабости».

- Я сделал выводы для себя и могу посоветовать всем: чтобы быстро избавиться от этой болезни, нужно вести достаточно активный образ жизни, - посоветовал глава Витебской области.

По его мнению, если больному замкнуться в стенах палаты, то восстановление от болезни может стать длительным процессом. В то же время, он еще признал, что к врачам обратился несвоевременно:

- Может быть, я с опозданием обратился (Прим.: в больницу), но по сути неделя основного лечения - и я встал на ноги, - уточнил Шерстнев.

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