2020-07-20T11:07:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске пьяная водитель врезалась в 4 авто и уронила «Джили Атлас» на левый бок

Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГАИ Минска [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Несколько припаркованных авто разбила выпившая водитель "Джили". Фото: ГАИ Минск.Несколько припаркованных авто разбила выпившая водитель "Джили". Фото: ГАИ Минск.
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О ДТП с пятью автомобилями, которое произошло в белорусской столице, рассказала 20 июля пресс-служба ОГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.

Авария произошла на улице Одинцова в Минске.

- Двигаясь по улице Одинцова со стороны Якубовского к Лобанка, 42-летняя водитель на «Джили Атлас» не справилась с управлением и столкнулась с четырьмя припаркованными машинами. После столкновения кроссовер опрокинулся на левую сторону, - пояснили в пресс-службе.

В аварии пострадавших нет, только механические повреждения у машин. Горе-водителя доставили в больницу для медосвидетельствования у нее 0,75 промилле алкогольных паров в выдыхаемом воздухе.

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