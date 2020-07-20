В Минске пьяная водитель врезалась в 4 авто и уронила «Джили Атлас» на левый бок
О ДТП с пятью автомобилями, которое произошло в белорусской столице, рассказала 20 июля пресс-служба ОГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-канале.
Авария произошла на улице Одинцова в Минске.
- Двигаясь по улице Одинцова со стороны Якубовского к Лобанка, 42-летняя водитель на «Джили Атлас» не справилась с управлением и столкнулась с четырьмя припаркованными машинами. После столкновения кроссовер опрокинулся на левую сторону, - пояснили в пресс-службе.
В аварии пострадавших нет, только механические повреждения у машин. Горе-водителя доставили в больницу для медосвидетельствования у нее 0,75 промилле алкогольных паров в выдыхаемом воздухе.
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