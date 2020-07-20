Со дня убийства журналиста Павла Шеремета прошло 4 года. Убийцы до сих пор не названы. Фото: vesti.ru

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Напомним, автомобиль известного белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета взорвали в Киеве 20 июля 2016 года, когда он ехал на работу. Через несколько минут после взрыва Шеремет умер в машине скорой от полученных травм. Почти сразу выяснили: под дном автомобиля у водительского кресла, в котором сидел Шеремет, было заложено взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Что о расследовании убийства Павла Шеремета известно сегодня?

На трагедию тут же отреагировали руководители государства и международное сообщество. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сделает все возможное для раскрытия преступления, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе назвала расследование гибели Шеремета «делом чести». А действующий тогда президент Украины Петр Порошенко в разговоре с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой сказал, что участие в расследовании примет ФБР.

Но уже через несколько месяцев министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался публично комментировать любые сведения о расследовании убийства Шеремета.

- Мы не комментируем расследование дела об убийстве Шеремета. Дадим комментарий, когда совместно решим, что наступил такой момент», - заявил Арсен Аваков.

К концу 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сделал отчет о расследовании убийства Павла Шеремета. Как он тогда сообщил, «о заказчиках речь пока не идет». В числе подозреваемых в исполнении - не одна сотня человек. На этом все.

А вот что о расследовании гибели журналиста в 2019 году сказал президент Украины Владимир Зеленский:

- Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генпрокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования, - написал в своем Фейсбуке Зеленский.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

20 июля на месте гибели журналиста в Киеве установили памятный знак Павлу Шеремету. Фото: vesti.ru

В понедельник, 20 июля 2020 года, в четвертую годовщину убийства Павла Шеремета на пересечении столичных улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве собрались активисты. Здесь, на месте гибели журналиста, открыли памятный знак Павлу Шеремету - символический белый лист, на котором написано имя и фамилия погибшего журналиста. На месте убийства Шеремета в 7.45 (именно в это время взорвался его автомобиль) начали собираться коллеги и друзья погибшего.