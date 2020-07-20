Поехал с матерью и сводной сестрой на велосипедах в лес и пропал
О том, что в лесном массиве в Климовичском районе потерялся подросток, спасателям стало известно в воскресенье, 19 июля. Подробности рассказала пресс-служба МЧС на официальном сайте.
В службу МЧС позвонили из деревни Завидовка и рассказали, что утром в лес с ягодами на велосипедах поехала семья: мама с сыном и его сводной сестрой. В лесу мальчик потерялся.
- Найти подростка работникам МЧС удалось около 13.15 часов. Он шел по лесной дороге, медпомощи мальчику не понадобилась. В поисковой операции также участвовали сотрудники лесхоза и милиционеры, - добавили в пресс-службе.
Как не потеряться в лесу: Рекомендации от волонтеров-поисковиков:
- Идя в лес, возьмите воду, перекус, медикаменты, компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик.
- Проинформируйте друзей или соседей, что вы пошли в лес и хотите вернуться к такому-то времени, чтобы вашу пропажу заметили вовремя.
- Отправляйтесь в лес в заметной одежде ярких цветов.
- Не забывайте мобильник с полным зарядом батареи.
- В лесу пользуйтесь надежными ориентирами: линии электропередач, шум автотрассы или железной дороги, лесные дороги и т. д.
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