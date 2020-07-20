Поехал с матерью и сводной сестрой на велосипедах в лес и пропал

Мальчик потерялся в лесу во время похода с семьей за ягодами. Фото: pixabay.com.

В МЧС рассказали о поисках в Климовичском районе подростка

Изменить размер текста: A A

О том, что в лесном массиве в Климовичском районе потерялся подросток, спасателям стало известно в воскресенье, 19 июля. Подробности рассказала пресс-служба МЧС на официальном сайте.

В службу МЧС позвонили из деревни Завидовка и рассказали, что утром в лес с ягодами на велосипедах поехала семья: мама с сыном и его сводной сестрой. В лесу мальчик потерялся.

- Найти подростка работникам МЧС удалось около 13.15 часов. Он шел по лесной дороге, медпомощи мальчику не понадобилась. В поисковой операции также участвовали сотрудники лесхоза и милиционеры, - добавили в пресс-службе.

Как не потеряться в лесу: Рекомендации от волонтеров-поисковиков:

- Идя в лес, возьмите воду, перекус, медикаменты, компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик.

- Проинформируйте друзей или соседей, что вы пошли в лес и хотите вернуться к такому-то времени, чтобы вашу пропажу заметили вовремя.

- Отправляйтесь в лес в заметной одежде ярких цветов.

- Не забывайте мобильник с полным зарядом батареи.

- В лесу пользуйтесь надежными ориентирами: линии электропередач, шум автотрассы или железной дороги, лесные дороги и т. д.