Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сообщил о разработке платформы для альтернативного подсчета голосов во время предстоящих выборов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Над разработкой IT-платформы работают несколько сотен айтишников

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Накануне, 19 июля, в Минске прошел первый митинг объединенного штаба трех сил: Тихановской, Бабарико и Цепкало, - во время которого Вероника Цепкало сообщила о начале работ над созданием IT-платформы для подсчета голосов избирателей.

- В инициативе участвуют свыше 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих в Беларуси, Украине, Германии, Чехии и других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах, - цитирует слова Вероники Цепкало interfax.by.

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