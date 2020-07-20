Сбежавшую из Минска с $250 тысячами мошенницу нашли в России

Минчанка одолжила крупные суммы у знакомых и сбежала из страны, чтобы не отдавать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Женщина работала риелтором и крупные суммы одолжила у коллег и клиентов якобы на строительство квартир

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О том, что белорусским правоохранителям передана объявленная ранее в межгосударственный розыск мошенница, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что 45-летняя минчанка пропала в конце 2019 года, первыми искать ее начали «кредиторы» - знакомые одолжившие ей огромные суммы.

- Известно, что с апреля 2017 года по январь 2019 года подозреваемая под различными благовидными предлогами одолжила у знакомых деньги на общую сумму более 500 тысяч белорусских рублей. Деньги она просила якобы на строительство квартиры в Минске, рассказывала что много лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий, а когда время подошло ей предложили построить сразу две однушки в Минске, - пояснили в СК.

Например, у одного из потерпевших она одолжила 50 тысяч долларов на стройку однокомнатной квартиру. Обещала вместо денег - передать квартиру, но когда он не согласился, заверила, что продаст жилье и вернет долг наличкой. Минчанка постоянно затем оттягивала дату якобы возврата долга, но потом придумав очередную ложь, попросила у мужчины еще 20 тысяч долларов, и он снова ей одолжил деньги.

- Пообещав всем своим кредиторам вернуть деньги в январе 2019 года - ровно в этом месяце мошенница пропала. Минчанку объявили в межгосударственный розыск, в отношении ее было возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе.

Злоумышленницу нашли в России в октябре 2019 года, затем ее передали белорусским правоохранителям. Уточняется, что подозреваемая в Минске работала риелтором, ее жертвы - состоятельные коллеги и бывшие клиенты.

Сейчас она находится по стражей, дело передано в суд.

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