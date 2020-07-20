2020-07-20T11:53:18+03:00
Общество
КП Беларусь

По версии аналитического центра Ecoom, 69,4% белорусов поддерживают Лукашенко

О результатах исследования заявили в эфире передачи «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»
Ольга ИВАШЕНКО
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По версии аналитического центра Ecoom, 69,4% белорусов поддерживают Лукашенко.По версии аналитического центра Ecoom, 69,4% белорусов поддерживают Лукашенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Аналитический центр Ecoom провел социальное исследование на тему предстоящих выборов президента Беларуси и в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил удивительные для многих цифры. Так вот, по результатом исследований Ecoom, более 87% граждан намерены пойти на избирательные участки 9 августа, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов.

Как сообщили журналисты телеканала «Беларусь 1», опрос проводился до начала регистрации кандидатов в президенты. А потом сообщили вот что:

- Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом. Действующего главу государства готовы поддержать 69,4 % граждан. Рейтинги остальных претендентов в кандидаты не превышают суммарно 14,6 %. Не захотели раскрывать свои предпочтения суммарно 12,5 % респондентов. Выбор «против всех» намерены сделать 3,5% опрошенных.

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