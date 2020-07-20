Лукашенко о ситуации в экономике: Мы не можем себе позволить катиться вниз. Должны удержаться

Лукашенко напомнил о задачах в финансовой сфере и проанонсировал разговор о ситуации в экономике с правительством. Фото: БелТА.

Об этом президент сказал, проводя кадровые назначения в Нацбанке. А также добавил, что, решив трудности 2020-го, в 2021-ом году в экономике Беларуси должен начаться прирост в среднемировых темпах

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В понедельник, 20 июля, действующий президент Беларуси встретился с руководством Нацбанка, проинформировала БелТА.

Общаясь с представителями главного финучреждения страны, Александр Лукашенко напомнил, что ранее новому правительству Беларуси он приказал не допустить падения нацэкономики в 2020 году. Сейчас ту же задачу ставит и перед Нацбанком.

- Жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году, - пояснил президент.

Также белорусский лидер напомнил о госпомощи для предприятий. По словам Лукашенко, на поддержку властей могут не рассчитывать те, «кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять». Но компании с «живыми» экспортными контрактами и инвестпроектами получат помощь обязательно. Такую господдержку Лукашенко назвал возвратными деньгами.

Кроме того, глава республики положительно прокомментировал решения Нацбанка последних трех месяцев: об упрощении надзорных ограничений, снижении ставки рефинансирования и так далее.

- В этом направлении движение аккуратно и спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы‚ предприятия, коллективы - следующими будут банки. Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано, - резюмировал Лукашенко.

Далее он проанонсировал совещание с правительством в ближайшее время и напомнил о задачах в финсфере. Так, о задачах для банков глава Беларуси сказал об устойчивом тренде на смягчение политики в области финансов и постоянном росте кредитования экономики при сдерживании инфляции. А о скором разговоре с правительством добавил:

- Посмотрим, как они этим занимаются (Прим.: решением проблем в экономике). Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза, - возмутился президент.

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