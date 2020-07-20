2020-07-20T13:07:13+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко: «Банковская система должна служить белорусскому народу»

Сами банки, по мнению президента, должны стать локомотивом инноваций, а банкиры - персонально отвечать за то, какие деньги и на каких условиях они привлекают с внешних рынков
Ольга ИВАШЕНКО
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Банки, по мнению президента, должны стать локомотивом инноваций, а банкиры персонально отвечать за то, какие деньги и на каких условиях они привлекают с внешних рынков. Фото: БелТАБанки, по мнению президента, должны стать локомотивом инноваций, а банкиры персонально отвечать за то, какие деньги и на каких условиях они привлекают с внешних рынков. Фото: БелТА
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20 июля Лукашенко встретился с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений, передает БелТА.

- Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации, - сказал президент.

Как выразился Лукашенко, уже через 5 - 10 лет банков в классическом виде уже не будет, и к грядущим изменениям надо готовиться сейчас. При этом каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях.

- Разработки резидентов Парка высоких технологий уже востребованы швейцарскими и американскими банками. Поэтому надо шире задействовать потенциал Парка на практике и нам, - заявил президент.

Также Лукашенко отметил, что новые инвестиции объявлены приоритетом следующей пятилетки. В связи с этим он призвал руководство Нацбанка подумать, как восполнить недостаток длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов, особенно со сроком окупаемости 7 - 10 лет‚ как, например, в машиностроении или нефтехимии.

- Еще раз повторяю: я жду от Нацбанка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, и прежде всего поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу, - резюмировал Александр Лукашенко.

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