Лукашенко: «Банковская система должна служить белорусскому народу»
20 июля Лукашенко встретился с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений, передает БелТА.
- Банки не должны быть в стороне от современных тенденций. Более того, им надлежит стать локомотивом инноваций. Особенно в части цифровизации, - сказал президент.
Как выразился Лукашенко, уже через 5 - 10 лет банков в классическом виде уже не будет, и к грядущим изменениям надо готовиться сейчас. При этом каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях.
- Разработки резидентов Парка высоких технологий уже востребованы швейцарскими и американскими банками. Поэтому надо шире задействовать потенциал Парка на практике и нам, - заявил президент.
Также Лукашенко отметил, что новые инвестиции объявлены приоритетом следующей пятилетки. В связи с этим он призвал руководство Нацбанка подумать, как восполнить недостаток длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов, особенно со сроком окупаемости 7 - 10 лет‚ как, например, в машиностроении или нефтехимии.
- Еще раз повторяю: я жду от Нацбанка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, и прежде всего поддержке реального сектора экономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскому народу, - резюмировал Александр Лукашенко.