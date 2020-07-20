Александр Лукашенко назначил послов. Впервые за долгое время появился посол в США

Впервые за долгих 12 лет будет занята вакантная должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в США Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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20 июля Александр Лукашенко подписал указ о назначении послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан, сообщает БЕЛТА.

Послом в Нидерланды он назначил первого заместителя министра иностранных дел Андрея Евдоченко. Заместитель министра Андрей Дапкюнас назначен послом Австрии. Также он будет исполнять обязанности посла в Словении и будет постоянно представлять Беларусь в международных организациях в Вене, а также в ОБСЕ.

Экс-министр промышленности Павел Утюпин едет представлять нашу страну в Казахстан, а бывший министр финансов Максим Ермолович - в Великобританию. К тому же он будет представлять Северную Ирландию и, по совместительству, Ирландию.

Впервые за долгие 12 лет будет занята вакантная должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в США. Им станет бывший замминистра иностранных дел Олег Кравченко. Восстановление отношений началось еще в 2019 году. Тогда на встрече белорусского президента и замгоссекретаря США Дэвида Хэйла американец сказал, что считает сегодня историческим моментом в белорусско-американских отношениях. США планируют восстановить в должностных обязанностях своего посла в РБ. Им станет Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

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Вечером 19 июля этот фрагмент показали в эфире телеканала ОНТ (подробности).