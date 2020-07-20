В правлении Нацбанка - новые руководители, которых назначил Лукашенко

Назначенцам предстоит в том числе усовершенствовать банковский надзор в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

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20 июля Александр Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка.

Как передает БелТА, зампредседателем правления стала начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

Начальника главного управления банковского надзора Елену Машнину назначили членом правления на второй срок. Аналогичные должности также заняли начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

В числе поставленных задач перед новыми руководителями - совершенствование банковских операций. В том числе их доступность и цифровизация для населения и экономических субъектов.