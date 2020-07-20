В Житковичах мужчина несколько раз бегал в банк и клал деньги на карточку, а их списывали мошенники

Деньги теряют как продавцы, так и покупатели Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Только в Гомельской области более 100 нераскрытых случаев мошенничества, которые совершены с использованием сети интернет

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Новый вид мошенничества становится всё популярнее среди преступников в Беларуси. На сегодняшний день на гомельщине более 100 нераскрытых мошенничеств, связанных с использованием интернет-платежей. Большая их часть связана с покупкой/продажей товаров. А деньги теряют как продавцы, так и покупатели.

К примеру, в агрогородке Улуковье, что в Гомельском районе, молодая мать перечислила неизвестному покупателю одежды 75 рублей. Деньги ушли на кошелек «QIWI».

Не так давно 26-летний гомельчанин продавал вейк-оборудование и сам потерял 700 рублей.

Еще один гомельчанин покупал игровую приставку. Перевел 850 рублей на кошелек неизвестного - и всё, связь оборвалась.

8 июля другой житель Гомеля хотел порадовать своих детей батутом. «Подарил» продавцу 230 рублей.

Молодая девушка из Калинкович увидела Apple iPhone 11 за 950 рублей. Рыночная цена телефона на данный момент составляет более 2 тысяч рублей. Она быстренько перевела деньги. Связь с продавцом сразу же оборвалась.

И напоследок: житель Житковичей продавал звукоусиливающую аппаратуру. В мессенджере он предоставил преступнику реквизиты карточки для перевода денег. Тот убедил продавца, что не может перевести деньги, потому как (только вдумайтесь!) нет достаточной суммы на карточке. 26-летний продавец три раза (!) бегал в инфокиоск и пополнял карт-счет. После каждого пополнения деньги списывались мошенниками. УВД Гомельского облисполкома задает вопрос: каким образом отсутствие суммы на карточке влияет на перевод денег на эту карту? Если бы там был даже отрицательный баланс, то перевод должен был прийти. И где тут логика?

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