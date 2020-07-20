2020-07-20T14:59:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Где и когда слушать выступления кандидатов в президенты Беларуси по радио и телевидению: расписание

20 июля утром выступили Тихановская и Дмитриев
Ольга ИВАШЕНКО
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Стало известно, где и когда состоятся выступления кандидатов в президенты по радио и телевидению.Стало известно, где и когда состоятся выступления кандидатов в президенты по радио и телевидению.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По результатам жеребьевки Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов утвержден график выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями кандидатов в президенты.

Итак, выступления кандидатов в президенты в эфире телеканала «Беларусь 1» пройдут:

21 июля

17.00 - 17.30 - Тихановская Светлана Георгиевна

17.30 - 18.00 - Канопацкая Анна Анатольевна

18.00 - 18.30 - Черечень Сергей Владимирович

18.30 - 19.00 - Дмитриев Андрей Владимирович

28 июля

17.00 - 17.30 - Черечень Сергей Владимирович

17.30 - 18.00 - Дмитриев Андрей Владимирович

18.00 - 18.30 - Тихановская Светлана Георгиевна

18.30 - 19.00 - Канопацкая Анна Анатольевна

Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио:

22 июля

8.00 - 8.30 - Канопацкая Анна Анатольевна

8.30 - 9.00 - Черечень Сергей Владимирович

27 июля

8.00 - 8.30 - Канопацкая Анна Анатольевна

8.30 - 9.00 - Черечень Сергей Владимирович

29 июля

8.00 - 8.30 - Дмитриев Андрей Владимирович

8.30 - 9.00 - Тихановская Светлана Георгиевна

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