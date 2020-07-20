Где и когда слушать выступления кандидатов в президенты Беларуси по радио и телевидению: расписание
По результатам жеребьевки Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов утвержден график выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями кандидатов в президенты.
Итак, выступления кандидатов в президенты в эфире телеканала «Беларусь 1» пройдут:
21 июля
17.00 - 17.30 - Тихановская Светлана Георгиевна
17.30 - 18.00 - Канопацкая Анна Анатольевна
18.00 - 18.30 - Черечень Сергей Владимирович
18.30 - 19.00 - Дмитриев Андрей Владимирович
28 июля
17.00 - 17.30 - Черечень Сергей Владимирович
17.30 - 18.00 - Дмитриев Андрей Владимирович
18.00 - 18.30 - Тихановская Светлана Георгиевна
18.30 - 19.00 - Канопацкая Анна Анатольевна
Выступления в эфире Первого национального канала Белорусского радио:
22 июля
8.00 - 8.30 - Канопацкая Анна Анатольевна
8.30 - 9.00 - Черечень Сергей Владимирович
27 июля
8.00 - 8.30 - Канопацкая Анна Анатольевна
8.30 - 9.00 - Черечень Сергей Владимирович
29 июля
8.00 - 8.30 - Дмитриев Андрей Владимирович
8.30 - 9.00 - Тихановская Светлана Георгиевна