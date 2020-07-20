Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июля 2020 года: 118 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

За все время в стране было проведено 1 миллион 199 тысячи 317 тестов для выявления COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июля 2020 года

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В официальном телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 20 июля. Общее число зараженных с момента первого случая заражения коронавирусной инфекцией составляет 66 213 человек. Прирост за сутки - 118 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 58 290 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - как и вчера, скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерли 503 человека.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 199 тысячи 317 тестов для выявления COVID-19.

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