2020-07-20T15:22:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси

Ранее Тихановская сообщала, что ей угрожали изъятием детей из семьи
Ольга ИВАШЕНКО
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Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси.Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская увезла детей из Беларуси.

- Дети в безопасном месте, Наталья (Наталья Радина, главный редактор портала «Хартия-97», заблокированного в Беларуси. - Ред.) помогла нам это сделать, - цитирует Тихановскую tut.by

В интервью видеоблогу My Russian Rights Радина заявила, что Тихановская обратилась к ней за помощью, и сейчас дети находятся в одной из европейских стран.

Напомним, ранее сама Светлана Тихановская рассказывала о том, что к ней поступали угрозы по поводу детей. Их грозились забрать их семьи за участие супруга Светланы в президентской кампании.

У Светланы и Сергея Тихановских двое детей - 4-летняя дочь и 10-летний сын.

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