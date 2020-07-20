Ради безопасности детей кандидат в президенты Светлана Тихановская вывезла их из Беларуси. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ранее Тихановская сообщала, что ей угрожали изъятием детей из семьи

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Стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская увезла детей из Беларуси.

- Дети в безопасном месте, Наталья (Наталья Радина, главный редактор портала «Хартия-97», заблокированного в Беларуси. - Ред.) помогла нам это сделать, - цитирует Тихановскую tut.by

В интервью видеоблогу My Russian Rights Радина заявила, что Тихановская обратилась к ней за помощью, и сейчас дети находятся в одной из европейских стран.

Напомним, ранее сама Светлана Тихановская рассказывала о том, что к ней поступали угрозы по поводу детей. Их грозились забрать их семьи за участие супруга Светланы в президентской кампании.

У Светланы и Сергея Тихановских двое детей - 4-летняя дочь и 10-летний сын.