Один человек погиб, еще 15 пострадали: в Германии белорус на автовозе устроил жуткое ДТП
В Германии из-за белорусского водителя произошло крупное ДТП. 17 июля на трассе А31 водитель автовоза не смог вовремя затормозить перед затором, который образовался перед тоннелем из-за того, что полосы движения были сокращены до одной, сообщила немецкая полиция.
Авария нанесла ущерб пяти легковым автомобилям. В результате ДТП погиб один человек. 15 с различными травмами были доставлены в больницу. Помимо этого, в аварии пострадали собаки, которые ехали с хозяевами в машинах. Одну собачку даже пришлось усыпить. Сам устроитель ДТП не пострадал.
Движение на трассе было остановлено.
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