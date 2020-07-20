2020-07-20T15:51:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Один человек погиб, еще 15 пострадали: в Германии белорус на автовозе устроил жуткое ДТП

Он не затормозил перед затором, образовавшимся перед тоннелем из-за сокращения полос движения до одной
Сергей Диндиков
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Авария нанесла ущерб пяти легковым автомобилям. Фото: Kreisfeuerwehr LeerАвария нанесла ущерб пяти легковым автомобилям. Фото: Kreisfeuerwehr Leer
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В Германии из-за белорусского водителя произошло крупное ДТП. 17 июля на трассе А31 водитель автовоза не смог вовремя затормозить перед затором, который образовался перед тоннелем из-за того, что полосы движения были сокращены до одной, сообщила немецкая полиция.

Авария нанесла ущерб пяти легковым автомобилям. В результате ДТП погиб один человек. 15 с различными травмами были доставлены в больницу. Помимо этого, в аварии пострадали собаки, которые ехали с хозяевами в машинах. Одну собачку даже пришлось усыпить. Сам устроитель ДТП не пострадал.

Движение на трассе было остановлено.

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