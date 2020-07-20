Генпрокуратура ответила белорусам, которые жаловались на работу ЦИК

Заодно пояснили, что в прекращении приема письменных жалоб нет ничего незаконного

Изменить размер текста: A A

Напомним, как только из президентской гонки выбыли Валерий Цепкало и Виктор Бабарико, у Центризбиркома тут же выстроилась огромная очередь белорусов, которые были недовольны работой ЦИК. По этому поводу подали большое число жалоб. И вот на официальном сайте Генпрокуратуры Беларуси появился ответ.

- Право обжалования отказа в регистрации предоставлено только лицам, выдвинутым кандидатами в Президенты Беларуси (ч. 5 ст. 68-1 Избирательного кодекса), - написано там.

Напомним, из-за большого количества желающих подать жалобу ЦИК запретил личную форму подачи. Присылать жалобы теперь можно только по электронной почте.

Также в Генпрокуратуры поясняется, что действия Центризбиркома об определении порядка рассмотрения письменных обращений не являются дискриминационными, потому как не нарушают права и интересы граждан.