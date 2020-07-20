Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года

За считанные недели в сыворотке крови пропадают антитела к COVID-19. Но, это совсем не доказательство отсутствия приобретенного иммунитета Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми вакцину от COVID-19 получат люди, находящиеся на передовой борьбы с инфекцией

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В середине 2021 года не исключается массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказал заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает Deutshce Welle.

В своем сообщении она отмечает, что сейчас клиническим испытаниям подвергаются более 20 вакцин-кандидатов, и хочется верить, что некоторые будут эффективны. Уже к началу 2021 года будут известны результаты.

Сумия Сваминатан также добавила, что за считанные недели в сыворотке крови пропадают антитела к COVID-19. Но это совсем не доказательство отсутствия приобретенного иммунитета - система клеточного иммунитета против коронавируса еще совсем не изучена.

Не так давно во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что первыми получат вакцину от коронавируса люди, находящиеся на передовой борьбы с инфекцией. Вначале вакцину сделают водителям скорой помощи, членам бригад экстренной медпомощи и другим медработникам. Представители здравоохранения полагают, что также одними из первых прививки должны получить пожилые люди, а также страдающие гипертонией, диабетом и деменцией.

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