2020-07-20T17:20:00+03:00
Общество
КП Беларусь

На белорусско-литовской границе стоит гигантская очередь из тысячи большегрузов

И, судя по всему, в ближайшее время она не уменьшится
Ольга ИВАШЕНКО
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На белорусско-литовской границе стоит огромная очередь из большегрузов.Фото:ГоспогранкомитетНа белорусско-литовской границе стоит огромная очередь из большегрузов.Фото:Госпогранкомитет
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По состоянию на 16.00 20 июля в очереди на въезд в Литву застряло более тысячи грузовиков. 580 - в «Каменном Логе», 273 - в «Беняконях», 180 - в «Привалке».

- С 19 на 20 июля, по данным литовской стороны, в информационных системах контролирующих органов произошел сбой. Это снизило скорость прохождения границы грузовыми машинами и привело к накоплению транспорта вблизи пунктов пропуска, - цитирует БелТА слова официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского. - Анализ обстановки не дает оснований предполагать, что в ближайшее время потоки через границу уменьшатся.

По словам представителя Госпогранкомитета, обстановку на пунктах пропуска усугубляет еще и отсутствие ограничения на ввоз топлива в Литву. В Польше, например, такое ограничение действует. В результате многие грузоперевозчики выбирают прибалтийское направление как наименее затратное в плане заправки. Заправляются с запасом в Беларуси - и едут в Западную Европу через белорусско-литовскую границу. Еще один усугубляющий фактор - введение сезонных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при высоких температурах.

Напомним, об обстановке на пункте пропуска вы можете узнать в специализированном разделе портала Госпогранкомитета «Обстановка на границе». Данные о ежедневных очередях - в разделе «Графики очередей».

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