Ждем грозу! Во второй половине дня 20 июля - оранжевый уровень опасности
Погода снова обещает подкинуть сюрпризов. Как сообщают в Белгидромете, 20 июля во второй половине дня по всей стране ожидаются грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси с 16.00 до 21.00 объявлен оранжевый уровень опасности.
Берегите себя и помните о правилах безопасности при грозах.
Дома во время грозы нужно:
- выключить из сети все электроприборы или отключить электропитание;
- закрыть форточки, окна, дымоходы, балконные двери, шторы;
- проверить, нет ли в помещении сквозняков (они привлекают шаровую молнию);
- отойти подальше от окон;
- не топить печи, камины (дым, выходящий из дымохода, имеет хорошую электропроводность);
- как можно дальше отойти от антенн, проводки, входных дверей, стен, у которых растут высокие деревья, и прочих объектов, связанных с внешней средой;
- не пользоваться сотовым телефоном.
Если гроза застала в транспорте:
- поставьте автомобиль подальше от деревьев и линий электропередач;
- заглушите двигатель, закройте окна, выключите магнитолу, уберите антенну.
Во время грозы у водоема:
- срочно покиньте водоем и отойдите от воды как можно дальше.
Гроза на открытом пространстве:
- отключите электроприборы (планшет, мобильный телефон, плеер, GPS-навигатор и т. д.);
- найдите и сядьте на корточки в углубление, ямку или овраг (земля должна быть сухой и желательно песчаной), опустите голову между колен и обхватите ноги руками (до этого снимите украшения и положите их на расстояние более 5 метров);
- помните: ложиться на землю очень опасно.
Запрещено прятаться вблизи одиноких деревьев, металлических конструкций, крупных металлических объектов, сетчатых оград и влажных стен.
Если гроза случилась в лесу:
- отыскать открытый участок на местности и повторить предыдущие действия.
Риск поражения молнией повышают: мокрая одежда и потоотделение, высокие деревья, конструкции из металла, близость костров и водоемов, глинистый грунт, возвышенности, украшения и мобильные телефоны, включенные электроприборы, суета, бег, резкие движения и люди, которые передвигаются крупными группами.