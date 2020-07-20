Ждем грозу! Во второй половине дня 20 июля - оранжевый уровень опасности

Во второй половине дня 20 июля – оранжевый уровень опасности по всей стране. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Погода снова обещает подкинуть сюрпризов. Как сообщают в Белгидромете, 20 июля во второй половине дня по всей стране ожидаются грозы. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси с 16.00 до 21.00 объявлен оранжевый уровень опасности.

Берегите себя и помните о правилах безопасности при грозах.

Дома во время грозы нужно:

- выключить из сети все электроприборы или отключить электропитание;

- закрыть форточки, окна, дымоходы, балконные двери, шторы;

- проверить, нет ли в помещении сквозняков (они привлекают шаровую молнию);

- отойти подальше от окон;

- не топить печи, камины (дым, выходящий из дымохода, имеет хорошую электропроводность);

- как можно дальше отойти от антенн, проводки, входных дверей, стен, у которых растут высокие деревья, и прочих объектов, связанных с внешней средой;

- не пользоваться сотовым телефоном.

Если гроза застала в транспорте:

- поставьте автомобиль подальше от деревьев и линий электропередач;

- заглушите двигатель, закройте окна, выключите магнитолу, уберите антенну.

Во время грозы у водоема:

- срочно покиньте водоем и отойдите от воды как можно дальше.

Гроза на открытом пространстве:

- отключите электроприборы (планшет, мобильный телефон, плеер, GPS-навигатор и т. д.);

- найдите и сядьте на корточки в углубление, ямку или овраг (земля должна быть сухой и желательно песчаной), опустите голову между колен и обхватите ноги руками (до этого снимите украшения и положите их на расстояние более 5 метров);

- помните: ложиться на землю очень опасно.

Запрещено прятаться вблизи одиноких деревьев, металлических конструкций, крупных металлических объектов, сетчатых оград и влажных стен.

Если гроза случилась в лесу:

- отыскать открытый участок на местности и повторить предыдущие действия.

Риск поражения молнией повышают: мокрая одежда и потоотделение, высокие деревья, конструкции из металла, близость костров и водоемов, глинистый грунт, возвышенности, украшения и мобильные телефоны, включенные электроприборы, суета, бег, резкие движения и люди, которые передвигаются крупными группами.