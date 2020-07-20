Бывший премьер-министр Беларуси возглавил штаб Анны Канопацкой

«Эти люди - ядро моей команды... Их мнение является ключевым при принятии решений», - отмечает кандидат. Фото: facebook.com

Кандидат в президенты подала в ЦИК в качестве доверенных лиц руководство своего штаба

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Кандидат в президенты Анна Канопацкая подала в ЦИК в качестве доверенных лиц руководство своего штаба. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Начальником штаба стал Михаил Чигирь. Заместителями - Игорь Ляльков и Анатолий Труханович, который вдобавок приходится Канопацкой отцом.

«Эти люди - ядро моей команды. Именно они принимали участие в написании предвыборной программы. Их мнение является ключевым при принятии решений», - отмечает кандидат.

Начальник штаба Михаил Чигирь в 1994 - 1996 годах был премьер-министром Беларуси. Он подал в отставку до референдума в ноябре 1996 года.

Весной 1999 года им было принято решение баллотироваться на альтернативных президентских выборах, после чего он был арестован за «злоупотребление служебным положением», «превышение власти» и «халатность». Провел шесть месяцев в тюрьме, в итоге получил три года условно.

«Мы будем вместе с Анной на этих выборах. И вместе победим!», - заявил экс-премьер-министр.

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Кандидат в президенты считает, что у нее есть лишь один реальный соперник, а состязаться с более слабыми оппонентами она не желает (подробности).