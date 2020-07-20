2020-07-20T17:57:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Суд отклонил жалобу Цепкало на решение ЦИК в отказе его регистрации кандидатом в президенты

Решение вступило в силу, обжалованию и опротестовыванию не подлежит
Ольга ИВАШЕНКО
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Суд отклонил жалобу Цепкало на решение ЦИК в отказе его регистрации кандидатом в президенты.Суд отклонил жалобу Цепкало на решение ЦИК в отказе его регистрации кандидатом в президенты.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Напомним, ЦИК забраковал больше половины подписей, которые инициативная группа Цепкало собрала в пользу его регистрации в кандидаты в президенты. В результате по официальной версии ЦИК Валерий Цепкало не собрал необходимые 100 тысяч подписей и 14 июля не был зарегистрирован кандидатом в президенты. Позже ЦИК вернул ему почти 3 тысячи подписей.

Штаб Цепкало перепроверил забракованные подписи, обнаружил нарушения, ошибки и подал жалобу в ЦИК. Однако на решение о нерегистрации это тогда никак не повлияло. Тогда штаб Цепкало подал жалобу в Верховный суд.

16 июля стало известно об объединении штаба Валерия Цепкало со штабами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.

Сегодня, 20 июля стало известно, что Верховный суд Беларуси не удовлетворил жалобу экс-главы ПВТ Валерия Цепкало на решение Центризбиркома не регистрировать его кандидатом в президенты, передает interfax.by.

Судья Анна Соколовская в ходе заседания суда заявила:

- Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года.

Решение вступило в силу, обжалованию и опротестовыванию не подлежит.

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