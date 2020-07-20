В санатории Гродненского района девушка-бармен присвоила себе более трех тысяч белорусских рублей

Девушка-бармен присвоила себе более трех тысяч рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В одном из санаториев Гродненского района 30-летняя девушка бармен присвоила себе более трех тысяч белорусских рублей. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«Девушка работала барменом более года. Как удалось выяснить, она забирала себе наличные, которыми расплачивались отдыхающие. Это были небольшие суммы», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

За все время работы девушке удалось украсть более 3500 рублей.

Руководство санатория было не в курсе того, что девушка воровала деньги из кассы, так как она грамотно скрывала недостачу.

Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями Гродненского РОВД выявили и предотвратили противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело.

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