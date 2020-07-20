Ермошина: Число жалоб, которые поступили в ЦИК за последние дни, не подлежит подсчету

Ермошина заявила, что число жалоб, которые поступили в ЦИК за последние дни, не подлежит подсчету Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Она добавила, что с самого начала избирательной компании в ЦИК уже успели зарегистрировать около 10 тысяч жалоб

Изменить размер текста: A A

Лидия Ермошина рассказала БелаПАН, что «число жалоб, которые поступили в ЦИК за последние дни, не подлежит подсчету».

«Мы вынуждены были привлечь работников других организаций, чтобы вскрывать концерты. Но ответ на эти жалобы уже был дан. И другого никакого не будет», — подчеркнула глава ЦИК.

Она также рассказала, что с начала избирательной компании в ЦИК уже зарегистрировали около 10 тысяч жалоб.

«Мне сложно ответить точно, сколько жалоб поступило от людей. Но на утро субботы, 18 июля, мне сообщили, что только зарегистрированных и не носящих массовый характер жалоб было около 10 тысяч. Те жалобы, которые поступают в мешках, просто складываются, вскрываются и мы смотрит, нет ли там иных жалоб, с другим содержанием. По всем остальных будут составлены акты, так как их нужно зарегистрировать», — пояснила Ермошина.

Напомним, что 14 июля, когда в ЦИК объявили, что Цепкало и Бабарико не зарегистрированы кандидатами в президенты, белорусы выстроились в очередь в ЦИК, чтобы подать жалобы.