2020-07-20T19:29:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На озере в Березовском районе утонул 22-летний выпускник Военной академии

В воскресенье, 19 июля, водолазы достали из воды тело парня
ИННА КОРСАК
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В Березовском районе на озере утонул 22-летний выпускник Военной академииВ Березовском районе на озере утонул 22-летний выпускник Военной академииФото: Алеся ДОБЫШ
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На озере в Березовском районе утонул 22-летний выпускник Военной академии. Об этом сообщили в БелТА.

В субботу, 18 июля, компания из Барановичей отдыхала на озере Селец. Трое парней решили отплыть на надувном матрасе ближе к центру водоема и начали нырять. Вскоре двое из них решили поплыть к берегу, а один остался. В какой-то момент парень начал тонуть. Когда его друзья заметили, что он скрылся под водой, то сразу же бросились на помощь. Но отыскать парня они не смогли.

В воскресенье, 19 июля, на глубине 2,5 метров тело 22-летнего выпускника Военной академии обнаружили водолазы и извлекли из воды.

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