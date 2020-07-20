Изменить размер текста: A A

На озере в Березовском районе утонул 22-летний выпускник Военной академии. Об этом сообщили в БелТА.

В субботу, 18 июля, компания из Барановичей отдыхала на озере Селец. Трое парней решили отплыть на надувном матрасе ближе к центру водоема и начали нырять. Вскоре двое из них решили поплыть к берегу, а один остался. В какой-то момент парень начал тонуть. Когда его друзья заметили, что он скрылся под водой, то сразу же бросились на помощь. Но отыскать парня они не смогли.

В воскресенье, 19 июля, на глубине 2,5 метров тело 22-летнего выпускника Военной академии обнаружили водолазы и извлекли из воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Молодечнечненском районе Opel сбил 7-летнюю девочку на велосипеде.

Малышка была на дороге с сопровождающим взрослым, но это ее не уберегло. (подробности)

Поехал с матерью и сводной сестрой на велосипедах в лес и пропал.

В МЧС рассказали о поисках в Климовичском районе подростка. (подробности)