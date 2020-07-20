Автомобиль Scoda Favorit в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом
В воскресенье, 19 июля, автомобиль Scoda Favorit, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом. Об сообщили на сайте МЧС Беларуси.
В результате аварии, в легковом автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. Пострадавшую оперативно госпитализировали.
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