2020-07-20T20:06:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Автомобиль Scoda Favorit в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом

В автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента
ИННА КОРСАК
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Автомобиль Scoda в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом. Фото: МЧС БеларусиАвтомобиль Scoda в Любани, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом. Фото: МЧС Беларуси
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В воскресенье, 19 июля, автомобиль Scoda Favorit, столкнувшись с микроавтобусом, снес забор и врезался в жилой дом. Об сообщили на сайте МЧС Беларуси.

В результате аварии, в легковом автомобиле оказалась заблокирована 82-летняя пенсионерка. Ее доставали сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. Пострадавшую оперативно госпитализировали.

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