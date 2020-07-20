Стало известно, сколько встреч проведут кандидаты в президенты с избирателями. Догадаетесь, у кого больше всего?

Стало известно, сколько встреч проведут кандидаты в президенты с избирателями Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидаты в президенты данную информацию сообщили в ЦИК. Больше всего встреч и пикетов запланировано у Лукашенко

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На сайте ЦИК опубликовали информацию о встречах и пикетах с избирателями, которые были поданы кандидатами в президенты.

На 20 июля, больше всего мероприятий планирует провести штаб Александра Лукашенко. Цифра внушительная — 884 пикета по информации ЦИК. Также в штабе главы государства проинформировали о запланированных 202 встречах с избирателями в помещениях во всех областях Беларуси.

В Брестской области запланирован лишь один пикет. А вот больше всего — в Гомельской области (549). В Могилевской области будут проведены 190 пикетов. В Гродненской, Витебской и Минской областях и вовсе их не будет, а состоятся встречи с избирателями в помещениях.

В Минске, к слову, планируют провести 144 пикета.

У Андрея Дмитриева запланированы 214 пикетов во всех областях Беларуси, кроме Могилевской. Также у него в планах одна встреча в Витебской области с избирателями.

Светлана Тихановская планирует провести 160 пикетов: два в Минской области, по одному в Могилевской и Гомельской областях и 156 в Минске.

Кандидат в президенты Сергей Черечень проинформировал, что он проведет 138 пиктов и все они будут в Минске.

А вот Анна Канопацкая встречаться с избирателями и проводить пикеты пока не планирует.