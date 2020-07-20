В Гомельской области 36-летний мужчина выращивал коноплю на даче у своей матери. Фото: УВД Гомельского облисполкома

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В Гомельской области 36-летний мужчина выращивал коноплю на даче у своей матери. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

«Сотрудники милиции осмотрели квартиру мужчины и обнаружили 10 спичечных коробков с измельченной коноплей и несколько бумажных свертков с высушенной зеленой травой. Все было отправлено на экспертизу», — пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

Специалистам также удалось установить, что коноплю мужчина выращивал самостоятельно на даче у своей матери, которая находится в агрогородке Еремино. Он соорудил из имеющихся материалов навес от солнца и регулярно осуществлял полив растений. После того как мужчина собирал «урожай», он сушил и расфасовывал коноплю у себя дома. Сам мужчина употребляет наркотик уже на протяжении пяти лет. Часть «урожая» он продавал своим знакомым.

Возбуждено уголовное дело.