2020-07-20T21:58:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Недалеко от Островца полыхал прицеп у трактора, в котором была солома. Тракторист успел выбежать из кабины

Тракторист быстро выбежал из трактора и попытался отцепить прицеп, но ему это не удалось сделать
ИННА КОРСАК
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Недалеко от Островца загорелся прицеп у трактора, в котором была солома. Фото: onliner.byНедалеко от Островца загорелся прицеп у трактора, в котором была солома. Фото: onliner.by
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Недалеко от Островца загорелся прицеп у трактора, в котором была солома. Об этом сообщил очевидец произошедшего порталу onliner.by.

Инцидент произошел на автодороге Островец-Ошмяны.

Трактор был охвачен огнем очень быстро. Водитель попытался отцепить прицеп, но ему это не удалось. Мужчина отошел подальше от горящего трактора.

На место приезжали пожарные.

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Трактор полыхает.

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