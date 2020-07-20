Видеофакт. Недалеко от Островца полыхал прицеп у трактора, в котором была солома. Тракторист успел выбежать из кабины
Недалеко от Островца загорелся прицеп у трактора, в котором была солома. Об этом сообщил очевидец произошедшего порталу onliner.by.
Инцидент произошел на автодороге Островец-Ошмяны.
Трактор был охвачен огнем очень быстро. Водитель попытался отцепить прицеп, но ему это не удалось. Мужчина отошел подальше от горящего трактора.
На место приезжали пожарные.
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