Белорусские айтишники разработали приложение по поиску работы для подростков. Фото: pixabay.com

Смартфон сегодня есть практически у каждого тинейджера, и на него теперь можно установить приложение FreeTime и найти себе подработку. Приложение разработала компания EPAM и столичный Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк». В приложении пока что не так много вакансий и разнообразием они тоже не отличаются. В основном подростков готовы взять уборщиками в детские сады и школы.

- Дети от 14 и до 16 лет работают в день только 2 часа 15 минут, в возрасте 16-18 лет рабочий день составляет около 3,5 часа. При этом за 10 рабочих дней все получают одинаково - около 70 рублей, - сообщает нам оператор одной из организаций.

Также в приложении можно найти, как разнообразить свой досуг в свободное время. Список культурного времяпровождения больше, чем список вакансий: кинотеатры, музеи, библиотеки и физкультурно-оздоровительные центры.

- Многим ребятам важно реализовать себя на каникулах, иметь возможность самостоятельно зарабатывать карманные деньги, получить первый трудовой опыт, - комментирует Ольга Мороз, замдиректора по учебно-воспитательной работе ЦДОДиМ «Маяк». - Как показывает практика, предложения для подростков есть, но найти их непросто: наниматели редко публикуют такие позиции на своих сайтах, и подростки не знают, куда обратиться, чтобы получить информацию. Мы ставили задачу создать единую площадку для работодателей и подростков и связать их друг с другом напрямую.