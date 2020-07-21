Фотофакт. В Минске во дворах Volkswagen сбил 4-летнего ребенка на велосипеде

Мальчика доставили в больницу, чтобы провести осмотр и диагностику

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Авария с наездом на малолетнего велосипедиста произошла в белорусской столице вечером в понедельник, 20 июля. Подробности пресс-служба ОГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказала в официальном Telegram-аккаунте.

Предварительно водитель «Фольксвагена» ехал во дворах 30-го дома на улице Солнечная. В какой-то момент из-за припаркованной машины под колеса иномарки выехал на велосипеде 4-летний мальчик – избежать наезда не удалось.

- Ребенка после ДТП доставили в больницу для тщательного осмотра. На месте устанавливались все обстоятельства происшествия, - пояснили в пресс-службе.

Был ли малыш на дороге в сопровождении взрослых, не уточняется.

В ГАИ напомнили водителям, что при движении в дворовых территориях, рядом с детскими площадки необходима предельная внимательность и осторожность.

- Родители, обучайте своих детей безопасному поведению на дороге. На своем примере напоминайте о правилах безопасности, показывайте как вести себя на дороге и рядом с ней - никогда не упускайте малышей из виду! - обратились правоохранители.

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