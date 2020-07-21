Жена непрошедшего в кандидаты Цепкало обратилась к известным белорусам: спортсменам и нобелевскому лауреату

Вероника призвала популярных публичных людей присоединиться к инициативе объединенных штабов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В эфире «Радио Свобода» прошла первая совместная пресс-конференция представительниц объединенных штабов Тихановской, Цепкало и Бабарико. На YouTobe ролик с эфиром посмотрели более 110 тысяч раз.

На первом брифинге представительницы штабов: Вероника Цепкало, Мария Колесникова и кандидат в президенты Светлана Тихановская обратились за поддержкой к известным спортсмена и писательнице Светлане Алексиевич.

- Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам Беларуси, особенно, пользующихся популярностью. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели, такие, как Светлана Алексиевич. И ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С вашей помощью мы бы хотели донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране, - заявила жена непрошедшего в кандидаты Валерия Цепкало.

Далее активистка добавила, что наибольшее число популярных и значимых персон в объединенном штабе поможет привлечь внимание к совместной деятельности инициатив и особенно к кандидату Тихановской.

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