2020-07-21T07:58:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Кадыров ответил США на введенные против него и семьи санкции фотографией с автоматами: «Мы принимаем бой!»

Лидер Чеченской Республики жестко раскритиковал меры Госдепа
Надежда БУТОВИЧ
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Кадыров жестко ответил на санкции, введенные Соединенным Штатами против его семьи. Фото: соцсети | Telegram @RKadyrov_95Кадыров жестко ответил на санкции, введенные Соединенным Штатами против его семьи. Фото: соцсети | Telegram @RKadyrov_95
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Напомним, глава Госдепа США Майк Помпео сообщил на днях о том, что Соединенные Штаты вводят против Рамзана Кадырова, его жены и старших дочерей санкции. Основанием для принятия санкционных мер, по заявлению чиновника, стала «причастность Кадырова к грубым нарушением прав человека», а также репрессии против представителей ЛГБТ-сообществ (Прим.: в 2018 году), угрозы в адрес журналистов, освещавших ситуацию с коронавирусом в Чечне в 2020 году.

Ответ Кадырова не заставил себя ждать - свое заявление глава Чечни опубликовал в Telegram-аккаунте.

- Я избранный глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения. И сегодня жители региона поддерживают меня, в чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана. Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, как вы объясните санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? - парировал Кадыров.

Кадыров заявил, что кроме его, жены и старших ддочерей США могут внести в санкционные списки еще 12 его детей. Фото: соцсети | Telegram @RKadyrov_95

Кадыров заявил, что кроме его, жены и старших ддочерей США могут внести в санкционные списки еще 12 его детей. Фото: соцсети | Telegram @RKadyrov_95

Санкции Госдепа лидер Чеченской Республики назвал провокацией и попыткой внести в разлад внутри его семьи. Но подчеркнул, что этого не произойдет, так как «институт семьи в Чечне крепче санкций».

- Даже, если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи. Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки! - добавил Кадыров.

Свои заявления политик подкрепил фото: одно - с ним в оружейной комнате с двумя автоматами в руках, которое он подписал: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», и второе - он в окружении многочисленных домочадцев.

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