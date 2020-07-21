Видеофакт. В Витебском районе нашли потерявшуюся пенсионерку - в лесу у нее случился инсульт

Женщину нашли в чаще леса, спасатели до дороги несли ее на носилках. Фото: МЧС.

О пропаже материв МЧС заявила дочка. Женщина искала мать вместе со спасателями и нашла в 2,5 километрах от дороги [фото + видео]

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О ЧП, произошедшем в Витебском районе рассказали в пресс-службе МЧС.

В понедельник, 20 июля, около 14.25 часов в дежурную службу позвонили из деревни Липовцы. Звонившая женщина рассказала, что ее мать потерялась в лесном массиве в окрестностях деревни.

В лесу у пенсионерки случился инсульт. Фото: МЧС.

- На поиски пропавшей пенсионерки были подняты спасатели, сотрудники милиции. Дочь пропавшей сельчанки так же помогала в поисках, и сама нашла свою мать в лесу - она сообщила спасателям, что женщине нужна медпомощь, - пояснили в пресс-службе.

Сельчанку обнаружили в 2,5 километрах от дороги - самостоятельно передвигаться она не могла. Поэтому на квадроцикле к ней доставили спасателей и медработника, диагностировавшего инсульт.

Сельчанку вывезли на дорогу на машине МЧС повышенной проходимости, а затем переложили в скорую. Фото: МЧС.

- Затем спасатели на носилках вынесли пострадавшую до машины МЧС повышенной проходимости, а уже на ней вывезли дальше, к скорой помощи. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу Витебска, - добавили в МЧС.

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