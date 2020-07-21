Погода: в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди

Еще совсем недавно было жарко, но погода меняется. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Уже в среду и четверг днем будет от +16 до +23

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В этот вторник, 21 июля, на большей части страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днем от +21 до +26, по юго-востоку до +28, сообщает pogoda.by. В Минске тоже будет дождь: утром до +18, а днем до +24. Вечером до +19.

В среду, 22 июля, ночью на востоке, а днем местами, преимущественно по северу страны, пройдут дожди. Будет и порывистый ветер. Днем столбик термометра покажет от +16 до +23. В четверг, 23 июля, по северу Беларуси пройдут дожди. Днем ожидается от +16 до +23.