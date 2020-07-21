2020-07-21T09:29:08+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Готова первая российская вакцина от коронавируса: заявили в Миноброны РФ

В ее разработке участвовали военные медик, ученые НИЦ имени Гамалеи, испытывалась на добровольцах
Надежда БУТОВИЧ
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Добровольцы, на которых испытывали вакцину от COVID-19, получили иммунитет от коронавируса.Добровольцы, на которых испытывали вакцину от COVID-19, получили иммунитет от коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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О готовности первой российской вакцины от «ковида» сообщила БелТА со ссылкой на Руслана Цаликова, первого замминистра обороны России.

Уточняется, что разработкой вакцины были заняты специалисты-военные и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи, испытывался препарат на добровольцах.

- К моменту выписки все без исключения испытуемые добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая российская вакцина от коронавируса готова, - сообщил окончательную оценку результатов испытаний.

Напомним, что 30 июня 2020 года в Минздрав России поступила документация на регистрацию данной вакцины. После этого вакцину в двух «форматах»: жидком и лиофильно высушенном протестировали на добровольцах - 43 пациентах для каждого образца. Фаза клинических испытаний жидкой вакцины на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко испытаний была успешно завершена 20 июля. Лиофильно высушенную вакцину еще продолжают испытывать в Первом Московском госмедуниверситете имени Сеченова.

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