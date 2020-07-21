Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии

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Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично поздравил короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия, сообщается на официальном портале президента.

Лукашенко в поздравлении говорил про большой интерес к развитию взаимодействия с Бельгией.

- Тесные, плодотворные контакты между учебными учреждениями, общественными организациями и предприятиями, многолетнее сотрудничество в гуманитарной сфере создают стабильную основу для повышения уровня и улучшения качества отношений между Минском и Брюсселем, - цитирует поздравительную речь пресс-служба президента.

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