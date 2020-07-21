2020-07-21T10:21:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии

21 июля - Национальный день Бельгии
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Лукашенко поздравил короля Бельгии. Фото: БелТАЛукашенко поздравил короля Бельгии. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко от имени белорусов и себя лично поздравил короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия, сообщается на официальном портале президента.

Лукашенко в поздравлении говорил про большой интерес к развитию взаимодействия с Бельгией.

- Тесные, плодотворные контакты между учебными учреждениями, общественными организациями и предприятиями, многолетнее сотрудничество в гуманитарной сфере создают стабильную основу для повышения уровня и улучшения качества отношений между Минском и Брюсселем, - цитирует поздравительную речь пресс-служба президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выборы 2020: где и как белорусы могут встретиться с кандидатами в президенты

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровержения
Лукашенко о белорусах: «Небогато живут люди»
Переоделся участковым, чтобы завладеть мобильным телефоном
Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»
Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»
В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками - звучат выстрелы
Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина
Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира
Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!
Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии
Готова первая российская вакцина от коронавируса, заявили в Минобороны РФ