Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!

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Эту забавную историю рассказало корпоративное издание «Вестник Нафтана».

На шумном и опасном производстве - химзаводе в Новополоцке - поселилась удивительная семейка. Точнее, сначала в июне заводчане обнаружили одну пернатую обитательницу - ушастую сову. А спустя месяц заметили и прибавление - трех пушистых птенчиков.

- Сначала здесь видели птицу крупнее нашей совы, но потом она осталась одна. А вскоре, буквально за неделю, один за одним повылуплялись совята - сейчас тут трое малышей. Все они разного размера и немного отличаются внешне. Им здесь есть чем питаться: мы недавно косили траву вокруг производства, в тополиной аллее, и заметили много грызунов, - рассказал Олег Залетило, машинист одного из цехов предприятия.

Заводчане оберегают семью сов, которые поселились рядом с опасным и шумным производством. Фото: gazeta.naftan.by.

Заводчане оберегают «питомцев» - на дереве вывесили охранные таблички «Соблюдайте тишину возле гнезда, пожалуйста!». Обращались за консультациями к специалистам.

- Вероятно, где-то недалеко прячется и второй родитель. Обычно взрослые совы по очереди кормят птенцов. А те стараются побыстрее выпрыгнуть из гнезда, хотя бы на соседнюю ветку: рассредоточиваясь, они становятся менее уязвимыми для хищников, - пояснили полимировцам в ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

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