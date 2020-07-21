2020-07-21T12:40:22+03:00
Политика
КП Беларусь

21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира

Четверо из пяти участников президентской гонки 2020 года в Беларуси выступят перед электоратом 21 июля с экранов телевизоров. Узнайте, во сколько
Надежда БУТОВИЧ
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Кандидаты в президенты проводят агитацию за свои кандидатуры.Кандидаты в президенты проводят агитацию за свои кандидатуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, когда и в каком формате будут проходить встречи кандидатов в президенты с белорусами. Телеэфиры избирательной кампании начинаются со вторника, 21 июля.

Первой с экрана в эфире «Беларусь 1» выступит Светлана Тихановская - ее получасовое выступление начнется в 17.00. Сразу за ней в 17.30 выступит Анна Канопацкая, которая, напомним, ранее отказалась от участия в любых теледебатах, заявив, что собирается сохранить весь пыл для дальнейшего управления страной.

Уступив место дамам, выступят кандидаты Черечень и Дмитриев, в 18.00 и 18.30 соответственно.

Кандидат и действующий президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от своего времени на предвыборные выступления. Однако у него назначено самое большое количество встреч с избирателями - 884 пикета.

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