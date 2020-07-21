КП Беларусь
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
Встреча проходит в Гомеле
Александр Лукашенко встречается с жителями Гомельщины. Фото: БелТА
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В этот вторник, 21 июля, Александр Лукашенко встречается с жителями Гомельщины. Планируется, что президент откроет в Гомеле новую поликлинику, которую строили 10 лет. Перед приездом Лукашенко в поликлинике наводили порядок. Работать медучреждение начнет с 25 июля.
Кстати, в новой поликлинике должен появиться компьютерный томограф.
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