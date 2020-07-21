Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»

Президент рассказал, что в первые годы его президентства картина на Гомельщине была жуткая. И рассказал, как на ощупь восстанавливали регион

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что действующий президент с рабочим визитом во вторник, 21 июля, посещает Гомельскую область. Здесь он встретится с активом Гомельской области и намерен посетить открытие 10-летнего долгостроя - областной поликлиники.

Подробности встречи президента с областным руководством сообщила БелТА.

Начал свое выступление в Гомеле Александр Лукашенко с темы возрождения Полесья. Это он назвал важнейшим участком своей президентской деятельности.

- Я очень люблю здесь бывать - душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая, - поделился глава республики.

Здесь он напомнил, что пострадавшим от аварии на АЭС в Чернобыле регионам, их восстановлению и развитию, правительство всегда уделяло особое внимание.

- Нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, без средств на жизнь и существование… Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше, - пояснил Лукашенко.

Затем, по словам президента, он принял решение, «где-то на ощупь и исходя из небольшого опыта», что Полесье должно жить.

- Я считаю и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине и их нужно поддержать! - заявил президент.

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