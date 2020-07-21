Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина

Водитель кроссовера не пропустила фуру на главной дороге. Фото: ГАИ Гродно.

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Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Новогрудского района в понедельник, 20 июля. Подробности аварии рассказала пресс-служба ГАИ Гродно в официальной группе во ВКонтакте.

Фура «Ивеко» столкнулась с кроссовером «Рено Дастер» днем, около 15.50 часов, на участке трассы недалеко от деревни Кмитянки.

Удар пришелся в правую сторону "Дастера" - пассажирка погибла на месте. Фото: ГАИ Гродно.

- По предварительной информации 59-летняя водитель кроссовера, выезжая со второстепенной дороги не пропустила фуру. Удар пришелся в правую боковую сторону иномарки. После столкновения «Дастер» оказался за пределами трассы. В аварии погибла на месте 69-летняя пассажирка кроссовера, - уточнили в пресс-службе.

ГАИ выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Новогрудком. Фото: ГАИ Гродно.

По факту аварии ГАИ проводит разбирательство.

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