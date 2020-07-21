2020-07-21T11:35:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина

В ГАИ рассказали подробности смертельной аварии
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водитель кроссовера не пропустила фуру на главной дороге. Фото: ГАИ Гродно.Водитель кроссовера не пропустила фуру на главной дороге. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Новогрудского района в понедельник, 20 июля. Подробности аварии рассказала пресс-служба ГАИ Гродно в официальной группе во ВКонтакте.

Фура «Ивеко» столкнулась с кроссовером «Рено Дастер» днем, около 15.50 часов, на участке трассы недалеко от деревни Кмитянки.

Удар пришелся в правую сторону "Дастера" - пассажирка погибла на месте. Фото: ГАИ Гродно.

Удар пришелся в правую сторону "Дастера" - пассажирка погибла на месте. Фото: ГАИ Гродно.

- По предварительной информации 59-летняя водитель кроссовера, выезжая со второстепенной дороги не пропустила фуру. Удар пришелся в правую боковую сторону иномарки. После столкновения «Дастер» оказался за пределами трассы. В аварии погибла на месте 69-летняя пассажирка кроссовера, - уточнили в пресс-службе.

ГАИ выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Новогрудком. Фото: ГАИ Гродно.

ГАИ выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Новогрудком. Фото: ГАИ Гродно.

По факту аварии ГАИ проводит разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Минске во дворах Volkswagen сбил 4-летнего ребенка на велосипеде.

Мальчика доставили в больницу, чтобы провести осмотр и диагностику (подробности).

Пьяная водитель врезалась в 4 авто и уронила «Джили Атлас» на левый бок.

Подробности массовой аварии в Минске рассказали в пресс-службе ГАИ (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»
Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»
В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками – звучат выстрелы
Фотофакт. В лобовом ДТП под Новогрудком фуры и Renault погибла 69-летняя женщина
Лукашенко вспомнил, как возрождали Полесье: «Мы были босые, без штанов, голодные»
Лукашенко встречается с активом Гомельской области
21 июля по «Беларусь 1» покажут 30-минутные выступления кандидатов в президенты. Один отказался от эфира
Эта милейшая семья сов поселилась возле химзавода в Новополоцке: птенцы на фото как игрушечные!
Лукашенко отправил поздравление королю Бельгии
Готова первая российская вакцина от коронавируса, заявили в Минобороны РФ