2020-07-21T12:48:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Украине вооруженный террорист захватил автобус с 20 заложниками - звучат выстрелы

О ЧП в городе на Волынщине на Западе Украины сообщают украинские СМИ [фото + видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестный мужчина забаррикадировался в автобусе с заложниками. Фото: unn.com.Неизвестный мужчина забаррикадировался в автобусе с заложниками. Фото: unn.com.
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Утром во вторник, 21 июля, стало известно, что в райцентре в Украине, угрожая оружием и взрывчаткой, мужчина захватил рейсовый автобус с 20 заложниками. С места происшествия сообщается о прозвучавших выстрелах.

Захват заложников произошел в центре Луцка - города в Западной Украине в Волынской области, сообщило агентство УНН по информации отдела коммуникации областной полиции Волынщины.

- Сообщение о захвате автобуса с заложниками в центре Луцка поступило на телефонную линию 102. Звонивший сообщил, что у террориста при себе взрывчатые вещества и оружие. В области введен оперативный план «Заложник», город перекрыт для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции. Мотив преступника пока неизвестен, - добавили в пресс-службе.

В полиции без подробностей подтвердили, что личность захватившего заложников в Луцке мужчины уже установлена.

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