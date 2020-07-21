2020-07-21T12:43:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»

Президент рассказал о предприятии "Гомсельмаш"
Евгения ПОПКО
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Президент на встрече с жителями Гомельщины. Фото: БелТАПрезидент на встрече с жителями Гомельщины. Фото: БелТА
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Лукашенко на встрече с жителями Гомельщины сказал, что он отмечает наличие в Беларуси достаточного количества компетенций и профессиональных кадров для производства современной продукции.

- Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности, - цитирует президента БелТА.

В пример президент привел предприятие "Гомсельмаш", на котором, по словам Лукашенко, был создан суперсовременный комбайн. При этом президент признался, что на этом предприятии есть проблемы - над решением их сейчас работают.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко встречается с жителями Гомельщины. Президент уже рассказал, что любит бывать на Полесье. И вспомнил, как возрождал этот регион. Как он утверждает, в первые годы его президентства "картина была жуткая".

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