Лукашенко о белорусах: «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности»

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Лукашенко на встрече с жителями Гомельщины сказал, что он отмечает наличие в Беларуси достаточного количества компетенций и профессиональных кадров для производства современной продукции.

- Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности, - цитирует президента БелТА.

В пример президент привел предприятие "Гомсельмаш", на котором, по словам Лукашенко, был создан суперсовременный комбайн. При этом президент признался, что на этом предприятии есть проблемы - над решением их сейчас работают.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко встречается с жителями Гомельщины. Президент уже рассказал, что любит бывать на Полесье. И вспомнил, как возрождал этот регион. Как он утверждает, в первые годы его президентства "картина была жуткая".

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