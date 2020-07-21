Караник: «В Минске все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы»

По словам министра здравоохранения, это станет возможно в ближайшие полтора месяца

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Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал журналистам, что в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы, сообщает БелТА.

Министр напомнил о договоренности между президентом и бизнесменом Михаилом Гуцериевым, который обещал доставить в страну десять компьютерных томографов. Так, два аппарата будут установлены в стационарах, а восемь - в центральных районных поликлиниках Минска.

- Таким образом, в Минске в ближайшие полтора месяца все центральные поликлиники будут иметь компьютерные томографы, - цитирует министра БелТА.

Напомним, многих пациентов с COVID-19 отправляют на компьютерную томографию.

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