Переоделся участковым, чтобы завладеть мобильным телефоном

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Во время застолья в одном из домов Лунинецкого района 27-летний житель агрогородка Межлесье услыхал от собутыльника историю о том, что в соседней деревне пенсионером был утерян мобильный телефон. Тот обратился в правоохранительные органы. Пока милиция проводила поиски, мужчина решил воспользоваться информацией и посетить заявителя.

Практически уже ночью тот наведал пенсионера, представившись участковым инспектором милиции, который сейчас ведет его дело по поиску мобильника. Истец ничего не заподозрил. Даже несмотря на то, что «страж порядка» был в обычной гражданской одежде и не предъявил никакого удостоверения. «Милиционер» потребовал у пожилого мужчины еще два мобильных телефона, чтобы провести экспертизу, сообщили в Лунинецком РОВД.

После этого «блюститель правопорядка» приходил к нему еще два раза. Сперва он вернул один из телефонов, но забрал сим-карту. В третий раз участковый пришел с радостной новостью: в Витебскуой области нашли телефон. Нужно только 75 рублей для поездки.

Но получить командировочные у него не вышло. Виной всему стала зимняя милицейская куртка, в которой тот пришел к заявителю. У того уже появились подозрения, что, кроме бушлата, из форменного обмундирования «участковому» ничего на работе не выдали. Пенсионер выбежал на улицу и начал звать на помощь. «Сотрудник» испугался и убежал.

Уже настоящими участковыми была выяснена личность преступника. Милицейская куртка старого образца хранилась в доме его отца. Тот нашел ее и решил использовать в преступных целях.

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