Лукашенко о белорусах: «Небогато живут люди»

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На встрече с жителями Гомельщины Александр Лукашенко сказал, что социально ориентированная политика в Беларуси дает возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу.

- Мы смотрели на развитие своего - своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле, - заявил президент.

По его словам, все благодаря социально ориентированной политике в стране.

- Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать, раскачать, - считает Лукашенко.

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