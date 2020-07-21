Бабарико потребовал от Белтелерадиокомпании опровержения
Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский рассказали про реакцию Виктора Бабарико на сюжеты телевизионных госСМИ о деле Белгазпромбанка и на выступления главы государства о том, что Бабарико «зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать».
Виктор Бабарико требует от Белтелерадиокомпании опровержения сведений о нем, которые были изложены в эфире, показанном телеканалом «Беларусь 1». Об этом написал адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский на своем Facebook.
Он утверждает, что со своим подзащитным адвокатами обсуждались репортажи о «деле Белгазпромбанка». После этого Бабарико были подписаны требования к Белтелерадиокомпании об опровержении сведений и некоторых утверждений из сюжетов. Это требование было передано администрации СИЗО КГБ для дальнейшей передачи по адресу.
«Надеемся, что направленное сегодня через администрацию изолятора требование достигнет адресата без промедления», - отметил адвокат.
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